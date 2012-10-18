〔台湾货币市场〕资金宽裕使短率续稳于低位,央行保持"适度宽松"

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
* 银行资金偏多
* 银行若投入资产性部位不排除利率趋低
记者 高洁如
路透台北10月18日电---台湾银行间短率周四大致持平.银行间资金仍偏多,但需求偏弱,不少银行反映游资无法有效运用,这可能令短率有趋低压力.
央行一位不愿具名的官员表示,本提存期截至目前为止银行间的准备数字仍在控制范围内.而央行先前曾表示,欧美宽松的市场环境之下,也将维持台湾市场资金保持"适度宽松".
但交易人士多表示,央行在委托银行代收隔夜资金的窗口大幅缩减,这让游资没有去处,未来资产性部位例如央行的一年期存单、国库券等等受银行欢迎,不排除利率可能随之走低.
"缺钱的很好找(钱),现在缺的人是老大,"一家外商银行交易员表示.
部分银行也表示,由于资金甚多,因此还推掉一些高利率的存款,此外也提升放款的力道,造就了资金缺口.
本地时间15:11银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.388%,上日收在0.385%;区间落在0.295-0.54%,上日在0.295-0.52%.
一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.55%,上日亦同.
**短票市场同于上日**
短票方面,交易员指出,票量并不多,银行的买票意愿还不低,短票市场大致而言和上日相去不远.
30天左右短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,大致同于上日.
票券商表示,央行保持市场资金宽松让票券商调度压力大减,而票券商在承销短票上也将趋于积极,不排除压低利率去争取票源.
台湾央行存单周四到期498亿台币,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]周五央行存单到期金额3,421亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周三超额准备为127亿台币;累计超额准备为944亿台币,加计前期1%的超额准备为2,044亿台币.
**公债RP利率平稳**
公债10天期附买回(RP)利率则持平.交易员指出,近期央行冲销动作并不积极,令银行间踊跃承作公债RP,但因公债RP利率已低,向下空间有限,公司债RP利率因市场缺券已先行趋跌.
RP市场交易员表示,10月中旬货币市场资金宽松,银行与投信资金仍偏多,银行间为顺利建立公债RP部位,倾向拉长天期操作,但利率议价空间已有限,预料在央行冲销没有太大变化的话,公债RP利率将维持在此低档区间.
"公司债RP利率因缺券较有下修空间,公债RP利率则会暂时停在这里."一位证券商交易员说.
银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=周三收报0.388%,前日收在0.385%;区间落在0.295-0.54%,前日在0.295-0.52%.[ID:nST0565855]
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,少数成交在0.72%,大致同于上日;证券商的公司债RP利率主要成交区间已由0.85-0.86%往区间低位的0.85%移动.
交易员表示,周五将有台新银行56亿台币次顺位金融债,对于货币市场资金没有影响.
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9