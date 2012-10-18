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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 15:35 BJT

〔新兴汇市〕亚洲货币多数下跌,市场上见到央行干预阻升

路透新加坡10月18日电---新兴亚洲货币周四多数下滑,尽管中国数据支持了中国经济年底回温的看法,市场上见到亚洲各国央行干预阻升国内货币.

许多新兴亚洲货币在盘初走高,此前美国公布强劲的房市数据,且西班牙在下月申请援助的希望日增,提振对全球经济的乐观看法.

然而,亚洲货币随后略为走软,或者回吐盘初多数涨幅,其中坡元SGD=D3下跌,市场上见到新加坡金管局买进美元来抑制坡元涨势.坡元是亚洲今年表现最佳的货币.

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