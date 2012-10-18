〔表格〕外资在韩国股市买超541亿韩元,连续第二日买超

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透首尔10月18日电---韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超541亿韩元,为连续第二日买超,本月仍累计卖超2,829亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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10月18日 54.1 209.2 -249.5
10月17日 24.8 127.2 -152.1
10月16日 -34.4 8.8 30.3
10月15日 -171.1 139.1 43.6
10月12日 -288.0 114.7 182.4
10月11日 -200.5 -342.0 542.9
10月10日 84.1 -278.9 389.4
10月9日 -66.0 38.6 31.9
10月8日 400.6 -139.7 177.7
10月5日 -70.2 153.1 -80.5
10月4日 -20.3 -125.2 130.3
10月2日 44.6 -103.5 47.0
9月28日 224.8 -61.8 -54.0
9月27日 -108.5 37.7 82.8
9月26日 44.0 -177.6 130.2
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本月以来 -282.9 -257.3 1,182.9
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今年以来 15,307.8 1,429.5 -11,350.7
------------------------------------------------- (完)
--编译 李婷仪; 审校 高琦
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9