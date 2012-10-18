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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 15:42 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜连续第三日小升,受中国亮丽数据激励

路透上海10月18日电---伦敦期铜周四连续第三日上涨,数据显示中国经济回稳,且美国房市加速复苏,令期铜获得支撑.

中国国家统计局称,今年应可达成或超越政府的成长目标,且第四季经济可能温和回温.此前中国公布了一系列优于预期的数据,盖过了7-9月国内生产总值(GDP)成长率连续第七季放缓的消息.

美国9月房屋开工年率为逾四年最高,显示房市复苏正在升温,并支持了整体经济复苏.

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