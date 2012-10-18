〔瑞士经济〕9月出口迟滞,中国需求放缓致手表销售出现下滑

* 对中国和印度的出口锐减

* 手表销售30个月来首次下降

* 预期央行维持瑞郎汇率的上限

路透苏黎世10月18日电---瑞士9月出口仅小幅增加,主要受化学工业和制药业的扶助;但受中国需求放缓的影响,手表销售在两年半来首次出现下滑.

瑞士联邦海关办公室周四公布,9月经工作天数调整后的出口成长0.9%至164.9亿瑞郎(178.7亿美元),但实质出口减少8.0%.9月工作天数少两天.

瑞士9月整体贸易顺差为20.15亿瑞郎.化学工业和制药业出口实质成长2.4%.

"数据证实了瑞士也正受到全球经济疲弱的影响."Sarasin经济分析师Alessandro Bee指出."直到目前为止,这种影响主要来自欧洲二线国家,但新兴市场强劲增长的势头正在日益放缓."

9月瑞士对中国名义出口下降16.3%,对印度则大减43.3%.

这种放缓特别体现在手表出口方面,该月手表实质出口较上年同期下滑8.6%至17.28亿瑞郎,为30个月来首次减少.对中国的销售锐减27.5%,对香港则下滑19.9%.

亚洲对豪华表款的强劲需求曾帮助斯沃琪(Swatch)UHR.VX和历峰(Richemont)CFR.VX等企业渡过经济动荡并且受影响相对较小.

瑞士央行去年为瑞郎兑欧元设定1.20的汇价上限,让瑞士出口商受到帮助.不过许多人仍认为瑞郎汇价过高.

分析师表示,出口数据迟滞显示该政策仍有合理根据.

"我们正看到欧元区在改善,因此或能见到出口趋稳,但可能还得等待欧元区的需求复苏,因此瑞士央行设下欧元/瑞郎下限的政策仍是合理的."瑞士信贷分析师Maxime Botteron称.

周三的数据显示,瑞士10月ZEW投资者信心指数上升6点,至负28.9[ID:nST0565475].

"该领先指标暗示,经济应已趋稳,因此我们预计未来几个月趋势将会翻转."Sarasin的Bee表示.

9月出口商品价格上升7.4%.(完)

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