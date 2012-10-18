〔台湾债市〕101/9殖利率创两周来高位,反应美债创波段新高

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透台北10月18日电---台湾10年券101/9殖利率周四走扬收在逼近1.15%的位置,创两周来收盘高位.主要反应美国指标10年公债殖利率创波段新高,带动101/9殖利率区间底部往上垫高,但仍需留意美债后市及长线买盘进场时点.
交易商认为,101/9殖利率今天随美债走高,短线空方略胜一筹,但因市场资金宽松,殖利率升破1.15%就有买盘进场承接,后续关注美国指标10年公债殖利率是否突破1.9%,台债空方才会比较确立.市场普遍认同101/9殖利率区间低位上移,很难再回头测试1.13%,料明天101/9殖利率区间将在1.14%-1.16%.
101/9殖利率今来到两周来收盘高位,前波高位为10月4日的1.1440%.
"台债不耐久盘,试着调节手上部位."一银行交易员说.
交易员指出,101/9殖利率在1.13-1.14%已经盘整一段时间,这次趁着美国10年期公债升破1.8%,殖利率就企图往上攻,不过盘中升破1.15%就有买盘进场,短线台债将回到波段狭幅区间操作.
"近期台债多空将有所攻防,预估震荡幅度不大,但震荡频率会加快,略带点洗盘的味道."一证券交易员称.
美国公债价格周三连续第三个交易日下跌,此前美国公布强于预期的楼市数据,直指经济状况改善,而且西班牙躲过债信评级被调降一劫,降低了市场对避险美债的需求.指标10年期公债US10YT=RR价格跌24/32,收益率升至1.81%,这是9月19日以来的最高水准,周二尾盘报1.72%.该年期公债收益率创下7月底以来最大的两日涨幅. [US/NCN]
台湾加权股价指数.TWII周四几乎收在平盘,终场小涨0.01%作收,报7,465.41点.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
10 101/9 A01109=TWO +1.04 1.1499 1.1460-1.1528 240.00
5 101/6 A01106=TWO +0.68 0.8863 0.8810-0.8885 49.00
台湾主计总处将于周五公布9月外销订单数据.一项路透调查显示,台湾外销订单在连六个月下滑后,9月料转正,不过翻转是否暗示已展开复苏,则还不明朗.台湾9月出口已终结连续六个月的衰退走势,出现成长.[ID:nST0562049]
外银交易员表示,市场早有预期9月外销订单会转正,将观察转正的幅度有多大才是重点,若明显优于预期才会对明天股债走势有所影响.
中国国家统计局周四公布,三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%,和路透调查中值相符;环比则增长2.2%.这是中国经济同比增速连续第七个季度放缓,并创三年半新低.不过前三季度GDP累计同比增长7.7%,仍高于政府年初设定的全年增长目标7.5%.[ID:nSB2055755]
多数交易员认为,中国GDP数据符合市场预期,对台债的影响相当中性.
年期 期别 收盘价
30 101/8 A01108=TWO 没有成交
20 101/7 A01107=TWO 没有成交
10 101/9 A01109=TWO 1.1499
5 101/6 A01106=TWO 0.8863
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 詹静宜; 审校 曾祥进
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9