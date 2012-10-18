〔台湾债市〕101/9殖利率创两周来高位,反应美债创波段新高

路透台北10月18日电---台湾10年券101/9殖利率周四走扬收在逼近1.15%的位置,创两周来收盘高位.主要反应美国指标10年公债殖利率创波段新高,带动101/9殖利率区间底部往上垫高,但仍需留意美债后市及长线买盘进场时点.

交易商认为,101/9殖利率今天随美债走高,短线空方略胜一筹,但因市场资金宽松,殖利率升破1.15%就有买盘进场承接,后续关注美国指标10年公债殖利率是否突破1.9%,台债空方才会比较确立.市场普遍认同101/9殖利率区间低位上移,很难再回头测试1.13%,料明天101/9殖利率区间将在1.14%-1.16%.

101/9殖利率今来到两周来收盘高位,前波高位为10月4日的1.1440%.

"台债不耐久盘,试着调节手上部位."一银行交易员说.

交易员指出,101/9殖利率在1.13-1.14%已经盘整一段时间,这次趁着美国10年期公债升破1.8%,殖利率就企图往上攻,不过盘中升破1.15%就有买盘进场,短线台债将回到波段狭幅区间操作.

"近期台债多空将有所攻防,预估震荡幅度不大,但震荡频率会加快,略带点洗盘的味道."一证券交易员称.

美国公债价格周三连续第三个交易日下跌,此前美国公布强于预期的楼市数据,直指经济状况改善,而且西班牙躲过债信评级被调降一劫,降低了市场对避险美债的需求.指标10年期公债US10YT=RR价格跌24/32,收益率升至1.81%,这是9月19日以来的最高水准,周二尾盘报1.72%.该年期公债收益率创下7月底以来最大的两日涨幅. [US/NCN]

台湾加权股价指数.TWII周四几乎收在平盘,终场小涨0.01%作收,报7,465.41点.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO +1.04 1.1499 1.1460-1.1528 240.00

5 101/6 A01106=TWO +0.68 0.8863 0.8810-0.8885 49.00

台湾主计总处将于周五公布9月外销订单数据.一项路透调查显示,台湾外销订单在连六个月下滑后,9月料转正,不过翻转是否暗示已展开复苏,则还不明朗.台湾9月出口已终结连续六个月的衰退走势,出现成长.[ID:nST0562049]

外银交易员表示,市场早有预期9月外销订单会转正,将观察转正的幅度有多大才是重点,若明显优于预期才会对明天股债走势有所影响.

中国国家统计局周四公布,三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%,和路透调查中值相符;环比则增长2.2%.这是中国经济同比增速连续第七个季度放缓,并创三年半新低.不过前三季度GDP累计同比增长7.7%,仍高于政府年初设定的全年增长目标7.5%.[ID:nSB2055755]

多数交易员认为,中国GDP数据符合市场预期,对台债的影响相当中性.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1499

5 101/6 A01106=TWO 0.8863

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)