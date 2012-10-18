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货币新闻 | 2012年 10月 18日 星期四 16:51 BJT

〔英国金融市场〕英镑上涨但英债转跌,英国零售销售数据优于预期

路透伦敦10月18日电---英镑周四上涨,英债期货则转跌,此前英国公布的零售销售数据好于预期,进一步表明经济增长在缓慢回升.[ID:nST0566033]

英镑兑美元GBP=D4升至盘中高点1.6158美元,零售销售数据公布前报1.6130.

欧元兑英镑EURGBP=D4跌至盘中低点0.8110英镑,日内跌幅为0.15%.

英债期货触及低位118.37,日内下跌17个跳动点,数据公布前为大致持稳.

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