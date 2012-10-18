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货币新闻 | 2012年 10月 18日 星期四 16:58 BJT

〔标题新闻〕欧洲保险业风险资本新规或从2016年起实施,较预定晚两年--WSJ引述EIOPA主席

注:WSJ为华尔街日报

EIOPA是欧洲保险监管机构,主席为Gabriel Bernardino.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8LI3P9]

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