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货币新闻 | 2012年 10月 18日 星期四 17:11 BJT

〔欧洲金融〕银行改革面临更多业务将转至影子银行的风险--ECB管委

路透法兰克福10月18日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁周四称,银行改革的危险之一在于有更多业务将转至影子银行,这一风险必须加以持续监测.

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