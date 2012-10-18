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货币新闻 | 2012年 10月 18日 星期四 17:21 BJT

〔欧元债市〕西班牙标债收益率下滑,发行金额高于目标

路透马德里10月18日电---西班牙周四标售的举债成本下跌,此次标售46亿欧元债券.日前穆迪确认西班牙评等为投资级,且市场预期西班牙很快将寻求援助.

西班牙原本计划三档债券发行金额为35-45亿欧元.

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