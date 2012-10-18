版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 18日 星期四 17:10 BJT

〔欧元债市〕德债期货及西班牙公债收益率下跌,因西班牙发债顺利

路透伦敦10月18日电---德国公债期货及西班牙公债收益率(殖利率)周四下跌,稍早西班牙标债买气良好,发行金额高于目标.

德债期货FGBLc1最新报139.54,日内下跌21个跳动点,但仍在盘中区间内.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB下跌4个基点至5.46%,为4月初以来最低.

西班牙发行三档债券,共46亿欧元,略高于35-45亿欧元目标.(完)

--编译 蔡美珍;审校 田建华

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐