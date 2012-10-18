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货币新闻 | 2012年 10月 18日 星期四 17:44 BJT

〔美国个股〕苹果在控告三星的平板侵权案上诉中败诉

路透伦敦10月18日电---英国法院周四判决,苹果(AAPL.O)在控告三星电子(005930.KS)Galaxy平板侵犯iPad专利的侵权案上诉中落败.

苹果与三星电子是全球智慧型手持设备两大龙头,双方就智慧型手机与平板设备的专利权在全球互控对方侵权.

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