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货币新闻 | 2012年 10月 18日 星期四 17:49 BJT

〔欧洲金融〕综合性银行在改革计划下仍可茁壮--欧洲央行管委

路透法兰克福10月18日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁周四表示,欧洲当局希望确定,如果银行业者希望的话,能够按其意愿同时扮演接受存款的机构及投资机构角色.

利卡宁所领导的一个谘询小组本月稍早主张,应该立法将银行传统存款业务与风险较高活动隔离.

　但他在法兰克福一场演讲中表示,尽管予以隔离,银行业者不会只能两者择一.(完)

--编译 蔡美珍;审校 侯向明

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