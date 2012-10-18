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货币新闻 | 2012年 10月 18日 星期四 17:48 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑日圆升至五个月高位,因西班牙标债情况良好

路透伦敦10月18日电---欧元兑日圆周四涨至五个月高位,兑美元亦升至日高,得益于西班牙标债受到热捧.

欧元兑日圆EURJPY=R升破据传位于104.00处的期权障碍,触及5月初以来高位104.04.欧元兑美元EUR=亦涨至日高1.3129,距周三所及一个月高位1.3140咫尺之遥.

此外,美元兑日圆JPY=也涨至两个月高位79.275,因有报导称宏观基金买进美元,周三公布的美国住房数据表现强劲,提振美国公债收益率(殖利率)走升.

澳元兑美元AUD=D4亦涨至三周高位1.0412.(完)

--编译 许娜;审校 蔡美珍

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