〔欧股业绩〕诺基亚第三季再度呈现亏损,但幅度小于市场预估

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透赫尔辛基10月18日电---诺基亚NOK1V.HE周四公布财报,再度出现季度亏损,且现金准备缩水,但财报数字优于市场预期.诺基亚下个月将推出新款智慧型手机,希望赢得市场占有率.
不含一次性项目,诺基亚第三季基本亏损为每股亏损0.07欧元,上年同期为盈利0.03欧元.路透调查分析师原预估亏损0.11欧元.
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透伦敦2月21日 - 全球矿业巨头英美资源周二公布，公司全年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)跳升25%，净债务减少34%，并表示将在2017年底前恢复派息。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)