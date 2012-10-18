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货币新闻 | 2012年 10月 18日 星期四 18:25 BJT

〔欧股业绩〕诺基亚第三季再度呈现亏损,但幅度小于市场预估

路透赫尔辛基10月18日电---诺基亚NOK1V.HE周四公布财报,再度出现季度亏损,且现金准备缩水,但财报数字优于市场预期.诺基亚下个月将推出新款智慧型手机,希望赢得市场占有率.

不含一次性项目,诺基亚第三季基本亏损为每股亏损0.07欧元,上年同期为盈利0.03欧元.路透调查分析师原预估亏损0.11欧元.

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