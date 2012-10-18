主要国家经济指标预测--10月19日****

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月21日
2月21日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.88719 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.59 7.87 2.52 南玻 12.14 6.11 2.24 深康佳 4.62 2.81 1.85 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
路透10月19日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.3% +0.5%
(较上年同期) +1.6% +1.6%
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 8月 -- 盈余159
(经季节调整)(亿欧元) -- 盈余97
0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 8月 -- 流入176
0800 意大利工业订单(经季节调整,较前月) 8月 -- +2.9%
(未经调整,较上年同期) -- -4.9%
工业销售(经季节调整,较前月) -- +1.2%
(经工作日调整,较上年同期) -- -5.3%
0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 9月 -- 盈余95.9
公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 114 123.6
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.3% +0.2%
(较上年同期) +1.3% +1.2%
加拿大央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.3%
(较上年同期) +1.5% +1.6%
1400 美国成屋销售(万户) 9月 475 482
(变动率) -2.5% +7.8%
1430 美国ECRI一周领先指标 10月12日当周 -- 127.7
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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10月17日(三)
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 +7,053 --
外资投资日本股票(亿日圆) -261 --
10月18日(四)
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 顺差20.15 --
0830 英国零售销售(较前月) 9月 +0.6% +0.4%
(较上年同期) +2.5% +2.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月13日当周 38.8 36.5
初请失业金人数四周均值(万人) 36.6 --
续请失业金人数(万人) 10月6日当周 325.2 327.5
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 8月 +0.5% +0.1%
1400 美国领先指标 9月 +0.6% +0.2%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 10月 5.7 1.0 (完)
--整理 李婷仪;审校 戴素萍
2月21日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.88719 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.59 7.87 2.52 南玻 12.14 6.11 2.24 深康佳 4.62 2.81 1.85 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
路透首尔2月21日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超1,2 13亿韩元；外资连续第四日买超，累计买超金额为6,305亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月21日 121.3 158.3 -319.3 ^2 月20日 53.3 -209.7 103.2 2 月17日 290.3 148.5 -484.1 2 月16日 165.6 -265.4 42.6 2 月15日 -28.7 159.1
路透东京2月21日 - 日本政府公债价格周二微跌，受美债收益率上涨的指引，投资人等待明天日本央行的购债操作。 指标10年期美债收益率 在亚洲交易时段报2.436%，上周五收盘报2.425%。美国市场周一因总统日假期休市。 指标10年期日债收益率 微涨0.5个基点至0.095%，10年期日债期货 收涨0.01点至149.97。 30年期日本公债收益率 上涨0.5个基点至0.920%，与上日触及的2016年2月以来最高位齐平；20年期公债收益率 持平于0.705%。 40年期公债收益率 持平于1.075%，稍早曾小幅涨至一年高位1.080%。 旨在加强市场流动性的非指标期债券标售结果基本符合预期，因市场关注点转向了周三日本央行的购债操作。一个关键点在于，央行是否将购买存续期为5到10年的日债品种。