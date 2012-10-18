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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 07:38 BJT

****主要国家经济指标预测--10月19日****

路透10月19日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +0.3% +0.5%

(较上年同期) +1.6% +1.6%

0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 8月 -- 盈余159

(经季节调整)(亿欧元) -- 盈余97

0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 8月 -- 流入176

0800 意大利工业订单(经季节调整,较前月) 8月 -- +2.9%

(未经调整,较上年同期) -- -4.9%

工业销售(经季节调整,较前月) -- +1.2%

(经工作日调整,较上年同期) -- -5.3%

0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 9月 -- 盈余95.9

公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 114 123.6

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.3% +0.2%

(较上年同期) +1.3% +1.2%

加拿大央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.3%

(较上年同期) +1.5% +1.6%

1400 美国成屋销售(万户) 9月 475 482

(变动率) -2.5% +7.8%

1430 美国ECRI一周领先指标 10月12日当周 -- 127.7

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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10月17日(三)

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 +7,053 --

外资投资日本股票(亿日圆) -261 --

10月18日(四)

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 顺差20.15 --

0830 英国零售销售(较前月) 9月 +0.6% +0.4%

(较上年同期) +2.5% +2.1%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月13日当周 38.8 36.5

初请失业金人数四周均值(万人) 36.6 --

续请失业金人数(万人) 10月6日当周 325.2 327.5

1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 8月 +0.5% +0.1%

1400 美国领先指标 9月 +0.6% +0.2%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 10月 5.7 1.0 (完)

--整理 李婷仪;审校 戴素萍

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