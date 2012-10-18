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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 07:49 BJT

〔芝加哥期市〕美国大豆期货连续第四日上涨,因需求强劲

路透新加坡10月19日电---美国大豆期货周五小升,为连续第四日上涨,本周有望录得逾一个月来首个周涨幅,因需求强劲且农户销售放缓支撑价格.

玉米期货在亚洲盘初小跌,小麦期货则几无变动,守住周四的升幅,因天候乾燥危及美国和澳洲的作物.

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