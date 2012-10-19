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市场报道 | 2012年 10月 19日 星期五 11:51 BJT

更正:****美国与加拿大经济指标预测--10月19日-10月26日****

(更正:10月26日国内生产总值(GDP)环比年率应为"第三季初值",非"修正值")

路透10月19日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------10月15日当周-------------------------------

10月19日(五)

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.3% +0.2%

(较上年同期) +1.3% +1.2%

加拿大央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.3%

(较上年同期) +1.5% +1.6%

1400 美国成屋销售(万户) 9月 475 482

(变动率) -2.5% +7.8%

1430 美国ECRI一周领先指标 10月12日当周 -- 127.7

----------------------------------10月22日当周-------------------------------

10月22日(一)

暂无重要经济数据公布.

10月23日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月20日当周 -- 持平

1230 加拿大零售销售(较前月) 8月 -- +0.7%

扣除汽车零售销售(较前月) -- +0.4%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月20日当周 -- +1.8%

1300 加拿大央行利率决议 10月 -- 1.00

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 10月 -- 正4

-- 美国联邦公开市场委员会(FOMC)展开两日政策会议

10月24日(三)

1100 美国抵押贷款指数 10月19日当周 -- 964.0

再融资指数 -- 5,452.9

1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月 52.0 51.1

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 8月 -- +0.2%

(较上年同期) -- +3.7%

1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 38.0 37.3

1815 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议 -- 0-0.25%

10月25日(四)

1230 美国耐久财(耐用品)订单 9月 +5.7% -13.2%

扣除运输的耐久财订单 +0.6% -1.6%

扣除国防的耐久财订单 +2.0% -12.4%

扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% +1.1%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月20日当周 -- 38.8

初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.55

续请失业金人数(万人) 10月13日当周 -- 325.2

1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 9月 -- 94.1

1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 9月 +1.8% -2.6%

1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 10月 -- 正2

-- 美国建筑许可(万户) 9月 -- --

10月26日(五)

1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季初值 +1.6% +1.3%

GDP隐性平减指数 +1.8% +1.5%

最终销售 +1.6% +1.7%

个人消费支出(PCE)物价指数 +1.6% +0.7%

核心PCE物价指数 +1.6% +1.7%

1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 10月终值 -- 83.1

现况指数 -- 88.6

预期指数 -- 79.5

1430 美国ECRI一周领先指标 10月19日当周 -- -- (完)

--整理 戴素萍;审校 孙茉莉

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