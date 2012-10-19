更正:****美国与加拿大经济指标预测--10月19日-10月26日****

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(更正:10月26日国内生产总值(GDP)环比年率应为"第三季初值",非"修正值")
路透10月19日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月15日当周-------------------------------
10月19日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.3% +0.2%
(较上年同期) +1.3% +1.2%
加拿大央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.3%
(较上年同期) +1.5% +1.6%
1400 美国成屋销售(万户) 9月 475 482
(变动率) -2.5% +7.8%
1430 美国ECRI一周领先指标 10月12日当周 -- 127.7
----------------------------------10月22日当周-------------------------------
10月22日(一)
暂无重要经济数据公布.
10月23日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月20日当周 -- 持平
1230 加拿大零售销售(较前月) 8月 -- +0.7%
扣除汽车零售销售(较前月) -- +0.4%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月20日当周 -- +1.8%
1300 加拿大央行利率决议 10月 -- 1.00
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 10月 -- 正4
-- 美国联邦公开市场委员会(FOMC)展开两日政策会议
10月24日(三)
1100 美国抵押贷款指数 10月19日当周 -- 964.0
再融资指数 -- 5,452.9
1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月 52.0 51.1
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 8月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +3.7%
1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 38.0 37.3
1815 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议 -- 0-0.25%
10月25日(四)
1230 美国耐久财(耐用品)订单 9月 +5.7% -13.2%
扣除运输的耐久财订单 +0.6% -1.6%
扣除国防的耐久财订单 +2.0% -12.4%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% +1.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月20日当周 -- 38.8
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.55
续请失业金人数(万人) 10月13日当周 -- 325.2
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 9月 -- 94.1
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 9月 +1.8% -2.6%
1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 10月 -- 正2
-- 美国建筑许可(万户) 9月 -- --
10月26日(五)
1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季初值 +1.6% +1.3%
GDP隐性平减指数 +1.8% +1.5%
最终销售 +1.6% +1.7%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.6% +0.7%
核心PCE物价指数 +1.6% +1.7%
1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 10月终值 -- 83.1
现况指数 -- 88.6
预期指数 -- 79.5
1430 美国ECRI一周领先指标 10月19日当周 -- -- (完)
--整理 戴素萍;审校 孙茉莉
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI