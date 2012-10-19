《台湾报摘》--工商时报10月19日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 头版头条:
--因人民币业务开放,台资银行的国际金融业务分行(OBU)及海外分行获利大跃进.据金管会公布,今年前八月国银OBU及海外分行税前获利达520亿台币,应已创下历年新高纪录,并较去年同期大幅成长62.5%,占银行今年前八月税前获利近三成.
* 其他:
--保险局协调寿险业者扩大进用员工,以响应政府提振景气及扩大就业政策,寿险公会昨公布紧急调查结果,30家寿险公司在未来半年内,预计将增聘1,174位内勤职员,及14,839位外勤员工,合计招募逾1.6万名.寿险公会强调,"将对国内景气及就业市场提出贡献".
--高雄港可望成为伦敦金属交易所递交港口.行政院昨天召开跨部会议,同意修改自由贸易港区设置条例,未来外国、港澳及大陆地区企业将金属交易所认证之商品,销售予台湾国内外客户之所得,可免征所得税,且不必办理申报,免税30年后落日.
--中国人寿(2823.TW)总经理郭瑜玲18日表示,中寿已获金管会核准,外币传统保单可不计入国外投资额度.这是继国泰人寿之后,第二家取得资格者,中寿将可有逾1,600亿台币的外币传统保单额度,海外投资额也将不受外币保单排挤.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 林高丽
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI