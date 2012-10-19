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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 08:20 BJT

《台湾报摘》--工商时报10月19日

* 头版头条:

--因人民币业务开放,台资银行的国际金融业务分行(OBU)及海外分行获利大跃进.据金管会公布,今年前八月国银OBU及海外分行税前获利达520亿台币,应已创下历年新高纪录,并较去年同期大幅成长62.5%,占银行今年前八月税前获利近三成.

* 其他:

--保险局协调寿险业者扩大进用员工,以响应政府提振景气及扩大就业政策,寿险公会昨公布紧急调查结果,30家寿险公司在未来半年内,预计将增聘1,174位内勤职员,及14,839位外勤员工,合计招募逾1.6万名.寿险公会强调,"将对国内景气及就业市场提出贡献".

--高雄港可望成为伦敦金属交易所递交港口.行政院昨天召开跨部会议,同意修改自由贸易港区设置条例,未来外国、港澳及大陆地区企业将金属交易所认证之商品,销售予台湾国内外客户之所得,可免征所得税,且不必办理申报,免税30年后落日.

--中国人寿(2823.TW)总经理郭瑜玲18日表示,中寿已获金管会核准,外币传统保单可不计入国外投资额度.这是继国泰人寿之后,第二家取得资格者,中寿将可有逾1,600亿台币的外币传统保单额度,海外投资额也将不受外币保单排挤.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 林高丽

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