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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 08:25 BJT

《台湾报摘》--经济日报10月19日

* 头版头条:

--富邦金控(2881.TW)并购华一银行最快本月底前拍板定案,据了解,富邦金将买下华一银行100%持股,总交易金额落在58-64亿人民币,约合250-280亿台币,华一银行三大股东也将取得富邦金约5%持股.

* 其他:

--劳工保险面临提前破产危机,近来社会上也出现要求检讨公保、军保退休给付声浪.行政院长陈冲昨日指示经建会,同步检讨公保、军保及国民年金等各项退休制度.

--台股量缩,金管会积极研拟对策,将协调证券商及证金公司调降信用交易的融资利率,降低投资人成本,以鼓励投资人进场买股票,刺激股市成交量.

--政策开放上市柜公司赴国银国际金融业务分行(OBU)发行人民币债券,原本打算率先发债的永丰余(1907.TW)迄今发行时间仍未定.据悉,主要卡在投资者结构安排,而税负问题仍未彻底厘清,则是关键. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 林高丽

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