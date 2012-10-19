《台湾报摘》--经济日报10月19日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 头版头条:
--富邦金控(2881.TW)并购华一银行最快本月底前拍板定案,据了解,富邦金将买下华一银行100%持股,总交易金额落在58-64亿人民币,约合250-280亿台币,华一银行三大股东也将取得富邦金约5%持股.
* 其他:
--劳工保险面临提前破产危机,近来社会上也出现要求检讨公保、军保退休给付声浪.行政院长陈冲昨日指示经建会,同步检讨公保、军保及国民年金等各项退休制度.
--台股量缩,金管会积极研拟对策,将协调证券商及证金公司调降信用交易的融资利率,降低投资人成本,以鼓励投资人进场买股票,刺激股市成交量.
--政策开放上市柜公司赴国银国际金融业务分行(OBU)发行人民币债券,原本打算率先发债的永丰余(1907.TW)迄今发行时间仍未定.据悉,主要卡在投资者结构安排,而税负问题仍未彻底厘清,则是关键. (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 林高丽
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路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI