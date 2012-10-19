《台湾重要政经日程》--10月19日-2013年10月10日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
==================今日重要政经消息====================== 10/19(五) --09:00 公共工程风险管理对策研讨会. --16:00 经济部公布9月外销订单年变动率,上月为年减1.50%. ==================近期重要政经消息====================== 10/22(一) --08:30 主计总处公布9月经季调失业率,上月为4.29%. 10/23(二) --16:00 经济部公布9月工业生产指数,上月为年增1.89%. 10/25(四) --13:30 宏基(2353.TW)公布第三季业绩. --13:30 台积电(2330.TW)公布第三季业绩. --16:10 央行公布9月M2货币总计数年变率,上月为升3.69%. 10/29(一) --12:20 央行标售20年增额券101/7R,金额300亿台币,11月1日交割. --12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,30日交割. 11/5(一) --08:30 主计总处公布10月消费者物价指数(CPI),上月为年增2.96%. --16:10 台湾央行公布10月外汇存底,上月底为3,979.50亿美元. 11/8(四) --16:00 财政部公布10月进口、出口年变动率,上月出口年增10.4%,进口年增1.3%. 11/20(二) --12:20 央行标售30年增额券101/8R,金额300亿台币,23日交割. --台湾央行公布第三季经常帐和国际收支.第二季经常帐为顺差100亿美元. 11/26(一) --12:20 央行标售273天期国库券,金额300亿台币,27日交割. 11/30(五) --12:20 央行标售364天期国库券,金额300亿台币,12月3日交割. 12/13(四) --12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,14日交割. --12:20 央行标售10年增额券101/9R,金额400亿台币,18日交割. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 2013年 1/1(二) --金融市场休市一日. 2/11-2/15 --农历春节假期. 2/23 (六) --补行上班一日,金融市场开市. 2/28 (四) --228纪念日休假,金融市场休市. 4/4-4/5 --儿童节/民族扫墓节休市二日. 6/12(三) --端午节休市一日. 9/14(六) --弹性放假补行上班一日. 9/19-9/20 --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市. 10/10(四) --国庆日休市一日. (完) --记者 高洁如; 审校 林高丽
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI