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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 09:05 BJT

〔台湾央行〕开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

路透台北10月19日电---台湾央行周五表示,开放三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为3,421亿台币.

央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.

央行上日共发行606亿台币存单.

拆款中心资料PIBC显示,周四超额准备为负118亿台币;累计超额准备为826亿台币,加计前期1%的超额准备为1,926亿台币.(完)

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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