版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 09:13 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在1.3050之前有买盘,下方有停止单

0053GMT

* 欧元/美元卖盘群聚在1.3080附近,1.3050前方则有买家

* 欧元/美元停止单聚焦1.3050下方,若至1.3020/30则买气可望重现

* 欧元/日圆买单挂在103.30,卖单恰挂在104.00前方 (完)

--编译 李婷仪;审校 张若琪

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐