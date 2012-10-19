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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 09:11 BJT

〔标题新闻〕日产汽车将为中国反日示威活动中的受损日产牌汽车提供全部修理费用--日经新闻

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8LIF18]

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