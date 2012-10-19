〔路透基点〕中国交建正为三个高速公路项目寻求贷款--RLPC

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透香港10月18日电---汤森路透旗下基点援引当地银行业消息人士称,中国交通建设股份有限公司正为在重庆的三个高速公路项目寻求三笔贷款.
这三个项目分别是重庆三环高速公路铜梁至永川段建设-营运-转移(BOT)项目、重庆酆都-忠县高速公路BOT项目、以及重庆万州-湖北利川高速公路和万州-四川达州高速公路的重庆段项目.
消息人士说,这三项贷款案的牵头行都是中国国家开发银行重庆分行.
消息人士说,铜梁至永川BOT项目的贷款案规模为29亿元人民币,年期为30年.
该名人士并说,这三笔融资案的定价可能是中国人行基准利率的100%.
根据中国交建及其子公司的网站,将由中交第四公路工程局公司、中交第三公路工程局公司、中交第一公路工程局公司将分别负责这三个项目.
上述网站讯息显示,铜梁至永川项目投资金额估计为41亿元人民币.酆都-忠县项目为32亿元人民币,第三个项目中的两个重庆段项目估计投资金额共计98亿元人民币.
国营的中国交建为在香港挂牌上市企业.
今年五月,中交第一公路工程局公司取得一笔42.18亿元人民币的23年期定期贷款,以支持其永川-江津高速公路的建设.该笔贷款案的利率为中国人行基准利率的100%.(完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
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