〔电信产业〕欧盟执委称Hutchison应出售频谱以缓解其收购案的疑虑

路透德国特里尔10月18日电---欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚周四说,香港和记黄埔0013.HK旗下Hutchison 3G若计画以13亿欧元收购法国电信FTE.PA的Orange Austria,必须先出脱诸如频谱之类的资产,以缓解监管当局的疑虑.

阿尔穆尼亚此番话凸显出他对该案的疑虑.这项合并案将导致奥地利的电信营运商家数从四家减为三家.

Hutchison已提出愿以成本价将其网络开放给同业对手.该公司已与Liberty Global(LBTYA.O)的有线营运部门UPC签署协议.

阿尔穆尼亚说,Hutchison还需要做出更多让步.

"我们希望见到结构性补偿、出售频谱之类的举动,"他在一场会议的间隙对路透说.

Hutchison是奥地利规模最小的电信营运商,该公司在10月8日的一场闭门听证会中,试图说服执委会官员和国家竞争力监管当局同意其进行收购.阿尔穆尼亚的言词显示他并未被说服.(完)