〔表格〕德国9月PPI较前月上升0.3%,较上年同期上升1.7%

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透柏林10月19日电---德国联邦统计局周五公布,该国9月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.3%,较上年同期上升1.7%,8月分别上升0.5%和1.6%.
12年9月 12年8月 11年9月
较上月(%) +0.3 +0.5 +0.3
较上年同期(%) +1.7 +1.6 +5.5
指数(基期年为2005) 118.8 118.4 116.8
注: 路透调查预估为9月PPI较前月升0.3%,较上年同期升1.6%.(完)
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--编译 许娜;审校 蔡美珍
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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