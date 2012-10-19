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货币新闻 | 2012年 10月 19日 星期五 14:08 BJT

〔表格〕德国9月PPI较前月上升0.3%,较上年同期上升1.7%

路透柏林10月19日电---德国联邦统计局周五公布,该国9月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.3%,较上年同期上升1.7%,8月分别上升0.5%和1.6%.

12年9月 12年8月 11年9月

较上月(%) +0.3 +0.5 +0.3

较上年同期(%) +1.7 +1.6 +5.5

指数(基期年为2005) 118.8 118.4 116.8

注: 路透调查预估为9月PPI较前月升0.3%,较上年同期升1.6%.(完)

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--编译 许娜;审校 蔡美珍

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