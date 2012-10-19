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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 11:05 BJT

〔台湾债市〕公债RP利率持稳,下周将延续本周资金宽松态势

路透台北10月19日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周五持稳.目前货币市场资金平稳宽松,下周交割的紧缩因子少,将延续本周资金宽松态势,在月底资金因素发酵前,料公司债与公债的RP利率将向区间低位靠拢.

证券交易商指出,近日银行、投信资金宽裕,尤其银行端在央行可转让定期存单(NCDs)申购量有限的情况下,除了踊跃承作公债RP外,也更加积极承作公司债RP;但因市场缺券,银行端不惜以较低利率抢公司债券源,一个月期公司债RP利率最低下滑至0.81-0.82%,因此会将少数公司债RP转由银行承作.

"最近银行找券问得蛮勤的,甚至用较低利率在找."一证券交易员说.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%-0.74%,部分成交在0.72%,与上日相同;一个月期公司债RP利率主要交投在0.85-0.86%,少数成交在0.81-0.84%.

证券商表示,目前下周交割的紧缩因子仅周一将有土地银行21亿台币金融债交割.(完)

--记者 詹静宜; 审校 张喜良

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