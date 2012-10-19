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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 17:08 BJT

〔台湾汇市〕台币/美元收盘微跌,下周为美国大选前关键周或稳中偏强

* 美元卖盘午后转强

* 下周留意出口商抛汇力道及美国大选前变化

* 下周主交投区料在29.000-29.300

路透台北10月19日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘微跌1.7分,为连续第二天走跌.午前外商及本地银行买入美元打压台币走势,但午后韩元KRW=走强,引领银行间转买为卖,推升台币回到上日主交投区间,但量少尚不成气候,市场静待下周进入美国总统大选前的敏感交易时刻.

展望下周,汇银人士指出,由于预期出口商月底抛汇力道将逐步增强,加上美国总统大选下周将进入倒数计时,经济及金融市场可望释出利多气氛,若外资押注风险资产意愿提高,将资金汇入新兴国家,或有助台币等非美货币再强升一波,暂看交投区移至29.000-29.300的较宽区间.

"看起来美元的卖压还是沉重,下礼拜出口商加上投机盘台币还是会往升的方向走."一本地银行交易员说.

台币本周总结升7.4分,约当0.25%;同期间,低于具比价效应的韩元KRW=升约0.72%.

交易员指出,尽管本地经济似释出好转讯息,但市场信心面依然薄弱,令台湾股市本周表现不佳,不只指数走跌,成交量也在500亿台币左右的低量徘徊,外资进进出出,难以形成较为强烈的预期,同样给予台币不确定性.加上央行此前干预明显,也令交投气氛谨慎.

台湾经济部周五公布,9月外销订单较上年同期升1.9%,终结先前连续六个月的衰退,主因平板电脑、智慧手机等产品推陈出新,分析师预估第四季趋向乐观.[ID:nST0566589]

但台股.TWII表现依旧不佳,今日收跌0.76%报7,408.76点,外资及陆资连七天卖超台股,今日卖超金额为50.99亿台币,累计卖超金额达310.88亿.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场今日盘中美元/台币一个月期TWD1MNDFOR=折价也再度小幅收敛,看升台币气氛稍有退却.

新兴亚洲货币周五多数下滑,美国重量级科技股公布财报欠佳后,投资人了结获利;但多数亚币本周仍料录得涨幅.[EMRG/SGCN]不过韩元兑美元KRW=周五收复盘初失地,录得连续第七日上涨,因投资者在周末前调整仓位及本地出口商抛售美元.

下周主要事件包括周一台湾公布失业率,周二台湾公布9月工业生产指数、加拿大央行利率决策、美国联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议,周三欧洲央行总裁德拉吉对无限额购买欧洲公债发表谈话、美国制造业采购经理人指数(PMI)、FOMC利率决议,周四韩国第三季GDP、美国一周初请失业金人数,周五美国国内生产总值(GDP).

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.286 29.269 29.216-29.294 29.280 6.32 7.57

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.230 29.218 29.222-29.279 29.244 2.26 2.95

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.045/-0.035 -0.060/-0.050

美元/台币六个月期 -0.190/-0.170 -0.210/-0.190

----------------------------------------------------------------------------(完)

--记者 林妙容; 审校 曾祥进

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