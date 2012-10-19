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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 11:31 BJT

〔日本债市〕公债价格中止三连跌走势,市场见空头回补买盘

路透东京10月19日电---日本政府公债周五早盘中止此前三日的跌势,并扳回部分跌幅,因指标债收益率(殖利率)上日触及三周高点,被部分投资人视为买入的良机. 指标10年期公债收益率JP10YTN=JBTC下跌2个基点至0.770%,脱离周四触及的日高0.795%,该水准也是9月25日以来最高水准.

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