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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 12:14 BJT

〔全球金属〕中国冶炼商争取2013年铜加工费提高25%

路透伦敦10月18日电---中国铜冶炼企业本周正在争取将2013年进口铜精矿加工精炼费用(TC/RC)较今年提高约25%,因本周现货加工费出现上涨.

交易商及冶炼企业消息人士指出,在伦敦金属交易所(LME)本周年会上,冶炼商透露,2013年合约铜精矿加工费约在每吨80美元/每磅8美分.

矿商并未在LME年会上提出任何合同出价.

上述价格高于今年的60-63.5美元/6-6.35美分合约价.

加工精炼费用是铜冶炼企业的获利指标.该费用上升预示精炼铜供应将增加,因为冶炼商增产意愿升高.(完)

--编译 蔡美珍;审校 孙茉莉

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