《即时观点3》台湾9月外销订单终结连六月衰退,第四季趋向乐观

路透台北10月19日电---台湾经济部周五公布,9月外销订单较上年同期升1.9%,终结先前连续六个月的衰退,并符合市场预估的成长1.87%.主因平板电脑、智慧手机等产品推陈出新,且Win 8带动电脑拉货潮.电子产品的出货也带动半导体晶片需求增加.

此外,台湾经济部统计长林丽贞说,第四季的外销订单年变动率预料转正成长的机会很高.

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2012年9月 2012年8月

外销订单 +1.90 -1.50

路透调查 +1.87 --

订单区域

中国大陆(含港) +4.8 +2.50

美国 +9.2 -1.80

欧洲 -5.6 -8.40

**市场评论**

--元大投顾经济学家 王诚宏:

台湾9月外销订单的成长符合欧洲、美国及中国PMI数据改善的情形及9月中国出口创纪录的表现.预估成长动能可望维持到明年第二季,且随着台湾经济将看到正成长,加以今年第4季进入欧美出口旺季及因应中国农历新年、新电子产品发表的出口需求,皆将对台湾外销订单成长有所贡献.

我们预期台湾第三季GDP将高于1%,且中国GDP也已于第三季落底;由于今年低基期及欧美系统性风险降低,乐观看待明年上半年的台湾GDP表现.

--元富投顾分析师 许芷雁:

台湾的出口订单及出口金额从8月起逐渐回温,主要是由于电子新产品的发表.我们预期这个动能将持续,在第四季能有约4.4%的正成长.苹果(AAPL.O)预计在11月发表新的iPad mini,而iPhone 5的出货也会继续增强.

不过,我们仍担忧这个动能是否能延续到明年第一季.

--国泰金控经济研究处襄理 陈钦奇:

原先就预估9月出口一定会转正成长,但成长幅度较我们原先预期的差,主要原因还是在于欧洲出口表现偏弱.预估今年整体对欧洲的出口还是处于衰退,对美国出口相对稳健,但没有明显反弹趋势,至于中国经济已接近落底,并有机会往上.预估10月出口还是会正成长,只是成长幅度将不高,估在2%上下.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布,台币兑美元TWD=TP收盘贬1.7分报29.286.

--台股加权股价指数.TWII收跌0.76%至7,408.76点.

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾9月出口年增10.4%优于预期,终结先前连续六个月衰退.

--主计处估计今年全年GDP年增率为1.66%,通膨率1.93%;明年则各为3.67%和1.08%.

--台湾央行9月底时已连续五季维持利率不变,重贴现率维持在1.875%.

--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据,因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家,以降低成本.(完)

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