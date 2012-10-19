〔台湾债市〕101/9殖利率平盘整理,下周仍须紧盯美债动向

路透台北10月19日电---台湾10年券101/9殖利率周五几乎收在平盘.美国指标10年期公债殖利率周四仅微幅走扬,令台债欠缺指引而量缩整理,下周仍须紧盯美债后势,料下周101/9殖利率狭幅区间整理可能性较高.

交易商认为,由于近期国际债市殖利率趋势向上,驱使台债殖利率缓步垫高,惟因银行端资金宽裕,令101/9殖利率逢高买盘意愿强,造成短线台债殖利率回到窄幅盘整格局,下周美股将进入超级财报周,是否牵动美债表现值得留意,料下周101/9殖利率区间将在1.13%-1.16%.

"资金不放在这(买台债),其他筹码(公司债)又有限."一银行交易员说.

票券交易员指出,近期台债多空因素没有太大议题可以着墨,除非美债殖利率有比较大的突破,至于台湾经济数据对台债影响已有限,令近日台债多空气氛纠结,短线横向整理机会浓厚,待美债及20年期公债101/7R标售结果指引方向.

台湾经济部周五公布,9月外销订单较上年同期升1.9%,终结先前连续六个月的衰退,并符合市场预估的成长1.87%.主因平板电脑、智慧手机等产品推陈出新,且Win 8带动电脑拉货潮.电子产品的出货也带动半导体晶片需求增加.[ID:nST0566595]

美国公债价格周四扭转稍早升势小跌,带动收益率连升第四天,对经济增长步伐的乐观情绪与美债的避险魅力角力.指标10年期公债US10YT=RR价格跌3/32,收益率升至1.83%,略高于1.81%附近的200日移动均线,且略高于周三尾盘的1.82%.10年期公债收益率从周五的1.66%节节上升,可望录得3月中来的最大四天升幅.[US/NCN]

台湾股市周五收低0.76%至六周收盘低位,受电子股打压,此前包括微软和谷歌在内的一些美国科技业者发布获利下滑.加权股价指数.TWII收低56.65点至7,408.76点,为9月初以来最低水准.[ID:nST0566705]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO -0.26 1.1473 1.1470-1.1492 130.50

5 101/6 A01106=TWO -0.23 0.8840 0.8840-0.8872 42.00

20年期公债101/7R将于10月29日公开标售,但截至目前101/7R公开发行前交易(when-issue)仍乏人问津,市场欠缺参考指标,长券投资端交易员对该券仍有兴趣,目前预期标售利率将落在1.55-1.60%.

"现在寿险端多以建立基本部位居多,没有特别想抢标,所以也是有标高的机会.",一大型寿险交易员说.

交易员认为,长券的公开发行前交易通常在标售的前几天才会出现零星成交,意图影响得标利率走向,预估下周四至周五将会有人出手.

此外,台湾主计处将于下周一公布9月经季节调整后失业率.8月经季节调整后失业率为4.29%,微幅高于上月的4.25%.

台湾麦寮汽电周四公布101-1期五、七年期无担保公司债定价分别为1.25%、1.37%,本次发行总金额为60亿台币,其中五、七年期发行量分别为43亿台币、17亿台币.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1473

5 101/6 A01106=TWO 0.8840

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)