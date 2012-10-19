〔路透基点〕希腊船东Enesel在台湾市场探询8亿美元船舶融资--RLPC

路透香港10月19日电---汤森路透旗下基点引述市场消息人士报导称,希腊船东Enesel SA正在台湾市场探询一笔约8亿美元的船舶融资案.

知情消息人士向路透基点表示,这项融资将用于支持购买10艘13,800-teu(20尺标准货柜)货柜轮,由韩国现代重工在2013年及1014年交船.

根据消息人士指出,融资金额相当于这批船舶总价的70%左右,这批船已经租借给长荣海运(2603.TW).

长荣海运向路透基点证实,公司已与Enesel SA签署五年租约,租借这10艘货柜船,租约可延长.

Enesel并未回覆电子邮件及电话询问.

台湾的银行贷款业务人士对于航运业放款持审慎态度,因航运易受全球经济景气及国际贸易影响,但一些人也承认,船东采用"低点买进"策略,有机会创造庞大利润.

"我们仍会考虑向航运业客户放款,但我们会很小心,因为航运业前景相当不明朗,"一名银行高层贷款人员称.

"有些船东很会抓准建造新船的时机.他们会在所有人一片悲观的时候出手,等到市场回升就证明他们是对的,"另一名银行贷款人员称.

台湾阳明海运(2609.TW)正在筹办一笔约1.6亿美元等值的台币船舶融资案,以支持购买两艘8,600-teu货柜船,预定今年稍晚由台湾国际造船(2208.TW)交船.

马士基(Maersk)本月表示,将进一步降低亚欧核心航线的运输能力,因需求偏低情况没有改善迹象,而且将考虑再降低,因欧洲及亚洲经济前景仍弱.

根据公司官网,Enesel SA目前船队拥有五艘油轮,一艘散装货轮,已订购14艘货柜轮,包括10艘13,800-teu及四艘9,800-teu货柜船.(完)