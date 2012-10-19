(重温稿)〔路透调查〕台湾9月外销订单或中止六连跌呈小幅成长,复苏前景仍未明

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
* 预估中值:较上年同期成长1.87%(8月为下滑1.5%)
* 公布时间:10月19日(五)本地时间16:00(0800GMT)
路透台北10月18日电---一项路透调查显示,台湾外销订单在连六个月下滑后,9月料转正,不过翻转是否暗示已展开复苏,则还不明朗.台湾9月出口已终结连续六个月的衰退走势,出现成长.[ID:nST0562049]
台湾外销订单是对亚洲出口和高科技产品需求的指标,且通常会在两三个月后转化为实际的出口数据.
根据路透调查11位经济分析师的预估中值显示,台湾9月外销订单料成长1.87%.分析师预估值介于下滑3%到成长4.1%.8月外销订单下滑1.5%.
"主因是电子产品出货成长,智慧型手机和平板电脑等几项新产品推出."渣打银行经济分析师符铭财表示.
9月实际出口跳增10.4%且远优于预期,部分是受年底采购旺季前对新电子产品需求的推升.
然而分析师也指出,9月出口数据因炼制油品出口的一次性增长而被扩大,也就是说,台湾出口前景仍存在变数.(完)
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--编译 张若琪;审校 石冠兰
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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