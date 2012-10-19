(重温稿)〔路透调查〕台湾9月外销订单或中止六连跌呈小幅成长,复苏前景仍未明

* 预估中值:较上年同期成长1.87%(8月为下滑1.5%)

* 公布时间:10月19日(五)本地时间16:00(0800GMT)

路透台北10月18日电---一项路透调查显示,台湾外销订单在连六个月下滑后,9月料转正,不过翻转是否暗示已展开复苏,则还不明朗.台湾9月出口已终结连续六个月的衰退走势,出现成长.[ID:nST0562049]

台湾外销订单是对亚洲出口和高科技产品需求的指标,且通常会在两三个月后转化为实际的出口数据.

根据路透调查11位经济分析师的预估中值显示,台湾9月外销订单料成长1.87%.分析师预估值介于下滑3%到成长4.1%.8月外销订单下滑1.5%.

"主因是电子产品出货成长,智慧型手机和平板电脑等几项新产品推出."渣打银行经济分析师符铭财表示.

9月实际出口跳增10.4%且远优于预期,部分是受年底采购旺季前对新电子产品需求的推升.

然而分析师也指出,9月出口数据因炼制油品出口的一次性增长而被扩大,也就是说,台湾出口前景仍存在变数.(完)

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