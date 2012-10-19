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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 13:51 BJT

〔台湾股市〕跌56.65点至六周收盘低位,受电子股打压

路透台北10月19日电---台湾股市周五收低0.76%至六周收盘低位,受电子股打压,此前包括微软和谷歌在内的一些美国科技业者发布获利下滑. 加权股价指数.TWII收低56.65点至7,408.76点,为9月初以来最低水准.其他电子类指数.TEOI和半导体类指数.TSII跌幅居前,均超过1%. 苹果产品供应商鸿海(2317.TW)收低1.9%.晶圆代工业者台积电(2330.TW)跌1.6% 初步数据显示,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为581.97亿台币,上交易日为537.22亿. 台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股卖超7.66亿台币,已连续第六天卖超,合计卖超金额达259.89亿.(完) --编译 张若琪;审校 艾茂林 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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