〔英国金融〕银行业不当销售PPI保单的整体赔偿金可能高达240亿美元

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透伦敦10月18日电---巴克莱银行(BARC.L)公布一项保险索赔金额大幅攀升,被迫追加提拨7亿英镑来支应,显示英国银行业不当销售英国民众保单的整体代价可能高达150亿英镑(242亿美元).
英国银行业目前已留拨超过100亿英镑来赔偿那些遭银行不当销售支付保护险(PPI)保单的顾客.这是英国史上最严重的消费金融丑闻之一.银行界人士认为,赔偿金额可能至少得再增加50亿英镑.
巴克莱周四表示,自从6月底以来,PPI保单索赔申请超出该行预期的水准.巴克莱已将准备金从13亿英镑提高至20亿英镑.
截至9月结束,巴克莱已支付了12亿英镑赔偿金,仅余8亿英镑支应未来预期中的索赔.
莱斯银行集团(LLOY.L)已为其不当销售PPI保单提备43亿英镑,苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)的准备金为12亿英镑.分析师表示,在巴克莱的行动之后,他们势必也得提高预留的赔偿金额.
汇丰(HSBA.L)的准备金为11亿英镑,Santander UK (SAN.MC)则为5.38亿英镑.(完)
--编译 李婷仪;审校 高琦
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI