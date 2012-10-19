〔英国金融〕银行业不当销售PPI保单的整体赔偿金可能高达240亿美元

路透伦敦10月18日电---巴克莱银行(BARC.L)公布一项保险索赔金额大幅攀升,被迫追加提拨7亿英镑来支应,显示英国银行业不当销售英国民众保单的整体代价可能高达150亿英镑(242亿美元).

英国银行业目前已留拨超过100亿英镑来赔偿那些遭银行不当销售支付保护险(PPI)保单的顾客.这是英国史上最严重的消费金融丑闻之一.银行界人士认为,赔偿金额可能至少得再增加50亿英镑.

巴克莱周四表示,自从6月底以来,PPI保单索赔申请超出该行预期的水准.巴克莱已将准备金从13亿英镑提高至20亿英镑.

截至9月结束,巴克莱已支付了12亿英镑赔偿金,仅余8亿英镑支应未来预期中的索赔.

莱斯银行集团(LLOY.L)已为其不当销售PPI保单提备43亿英镑,苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)的准备金为12亿英镑.分析师表示,在巴克莱的行动之后,他们势必也得提高预留的赔偿金额.

汇丰(HSBA.L)的准备金为11亿英镑,Santander UK (SAN.MC)则为5.38亿英镑.(完)