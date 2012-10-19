版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 14:18 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:欧盟银行业监管协商略见进展

0600 GMT

* 美元/日圆上涨0.1%;欧元/日圆涨0.2%,澳元/美元、欧元/美元均持平

* 亚洲股市涨跌互见,在近日涨势之后略有获利了结

* 欧洲在迈向建立单一银行业监管机构方面取得进展,但重整资本时程尚未决定

* 美元/日圆需收盘站上200日移动均线79.42,才能延续涨势

* 美元/印度卢比昨日升破200日移动均线之后势如破竹

* 欧盟峰会今日继续进行,稍后将公布美国9月成屋销售数据 (完)

--编译 李婷仪;审校 蔡美珍

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐