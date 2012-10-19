版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 15:51 BJT

〔路透基点〕台湾荣刚45亿台币贷款案价格出炉--RLPC

路透香港10月19日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,台湾荣刚(5009.TWO)的45亿台币(1.54亿美元)五年期再融资案的价格内容已经出炉.

彰化银行、合作金库银行、玉山银行为统筹主办行及簿记行.

此案A部分为35亿台币定期贷款,B部分为7.5亿台币循环信用贷款,C部分为7.5亿台币商业本票保证.B及C部分合计不超过10亿台币.C部分只开放票据金融公司加入.A部分以土地、厂房及设备抵押.

A部分及B部分利率为一年期邮政存款利率加码40个基点,税前保底利率为1.6%.

承贷8亿台币以上、5.5-7.99亿台币及3-5.49亿台币的银行,分别获得20、13、及8个基点的先付费用.

A部分采分期还款,宽限期24个月.B部分从第36个月起分三年不等额缩减:20%、20%及60%.

10月19日之前回覆的银行,有一笔5个基点费用.

资金用于营运资本及再融资两笔贷款,一为2009年10月签署的16亿台币贷款,及2008年7月签署的40亿台币定期贷款.

2009年贷款的A部分为最高6.3亿台币三年期保证额度,B部分为最高16亿台币五年期循环信用贷款,C部分为最高4亿台币一年期商业本票保证.主办行及簿记行在A、B、及C部分的最高综合收益分别为106.7、105及102.3个基点,费用为20个基点.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐