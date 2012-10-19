〔东北亚情势〕韩国国防部长称,任何来自北韩的攻击均会予以反击

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透首尔10月19日电---韩国国防部长Kim Kwan-jin周五表示,任何来自北韩(朝鲜)的攻击,韩国都会予以反击.此前北韩威胁称,若反北韩传单越过其边界,将对韩国领土开火.
"若发生这样的事,将会对发起攻击的来源予以彻底的反击,"韩国联合通讯社援引Kim Kwan-jin回答一国会委员会关于周五稍早北韩威胁的提问时称.
北韩稍早表示,若发现返北韩传单,将发起"无情的军事攻击".由一群北韩流亡人士和行动份子组成的非政府团体表示,将进行发放反北韩传单的计画.(完)
--编译 王冠中;审校 蔡美珍
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选