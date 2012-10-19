版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 14:50 BJT

〔全球金市〕金价随股市走低,可能连续第二周录得周跌幅

路透新加坡10月19日电---金价周五回吐稍早时的涨幅,因亚股在连涨三日之后回落,在欧盟针对欧债危机的讨论结果出炉之前,投资人暂时喘一口气.峰会结果可有利于支撑欧元.

近来各大主要央行的刺激举措,提振了黄金的通胀避险需求,使金价在10月初时奔上11个月高点每盎司1,795.69美元.不过美元反弹加上后来欧洲传出的不确定性,削弱了金价涨势.

现货金XAU=盘中触及日高每盎司1,743美元左右,然后跌至1,737.65美元.本周可能连续第二周录得下跌.黄金曾在去年9月时创下约1,920美元的历史新高.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐