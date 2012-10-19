〔欧洲汇市〕英镑贸易加权指数跌至三个半月低点,受累英镑兑欧元下跌

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透伦敦10月19日电---英国央行数据显示,英镑贸易加权指数=GBP周五跌至三个半月低点83.1,受累于英镑兑欧元下跌.
欧元兑英镑EURGBP=D4徘徊在0.81475英镑的四个月高点附近.在英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯暗示近期可能推出更多量化宽松措施后,英镑承压.(完)
--编译 侯向明;审校 丁琦
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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