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货币新闻 | 2012年 10月 19日 星期五 15:24 BJT

〔欧洲汇市〕英镑贸易加权指数跌至三个半月低点,受累英镑兑欧元下跌

路透伦敦10月19日电---英国央行数据显示,英镑贸易加权指数=GBP周五跌至三个半月低点83.1,受累于英镑兑欧元下跌.

欧元兑英镑EURGBP=D4徘徊在0.81475英镑的四个月高点附近.在英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯暗示近期可能推出更多量化宽松措施后,英镑承压.(完)

--编译 侯向明;审校 丁琦

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