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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 15:18 BJT

〔日本股市〕日经升破9,000点大关,创下今年最大单周涨幅(更新版)

(新增细节)

* 市场憧憬日本央行将有宽松举措

* 与中国有关的股票继续上涨

* 谷歌、微软业绩欠佳伤及雅虎日本

路透东京10月19日电----日本股市日经指数周五升破9,000点水准,创下近一年来最大单周涨幅,因对日本央行宽松政策的预期,以及全球前景持续改善下风险意愿高涨,让日圆连续第七日走软.

日经指数在大涨四日之后也创下三周新高.疲弱的日圆让出口类股受惠.此外,中国周四公布数据显示其经济正走出谷底,日股中与中国有关的股票向上攀高.

"中国经济减速的情况似乎已见缓和,这是一项支持因素,不过基本上,投资人在日本央行会议之前调整仓位,"冈三证券资深分析师Hideyuki Ishiguro说.

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