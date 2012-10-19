〔欧元债市〕西班牙及意大利公债上扬,受意大利发债表现激励

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透伦敦10月19日电---意大利及西班牙公债收益率周五跌至数月低点,低评等欧元债券延续近日涨势,意大利最新零售债券发行获得热烈需求,亦提供助力.
意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB跌至七个半月新低4.72%,意大利周四晚间发行180亿欧元BPT债券,获得市场欢迎.
"意大利顺利售出所有通胀保值债券,减轻了接下来的压力,"一交易商称.
西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB下跌6个基点至5.31%,创六个半月新低.(完)
--编译 蔡美珍;审校 田建华
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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