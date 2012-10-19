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货币新闻 | 2012年 10月 19日 星期五 15:39 BJT

〔欧元债市〕西班牙及意大利公债上扬,受意大利发债表现激励

路透伦敦10月19日电---意大利及西班牙公债收益率周五跌至数月低点,低评等欧元债券延续近日涨势,意大利最新零售债券发行获得热烈需求,亦提供助力.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB跌至七个半月新低4.72%,意大利周四晚间发行180亿欧元BPT债券,获得市场欢迎.

"意大利顺利售出所有通胀保值债券,减轻了接下来的压力,"一交易商称.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB下跌6个基点至5.31%,创六个半月新低.(完)

--编译 蔡美珍;审校 田建华

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