〔表格〕外资在韩国股市卖超2,213亿韩元

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透首尔10月19日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超2,213亿韩元,上日为买超,本月累计卖超5,048亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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10月19日 -221.3 205.4 17.5
10月18日 53.5 215.5 -249.6
10月17日 24.8 127.2 -152.1
10月16日 -34.4 8.8 30.3
10月15日 -171.1 139.1 43.6
10月12日 -288.0 114.7 182.4
10月11日 -200.5 -342.0 542.9
10月10日 84.1 -278.9 389.4
10月9日 -66.0 38.6 31.9
10月8日 400.6 -139.7 177.7
10月5日 -70.2 153.1 -80.5
10月4日 -20.3 -125.2 130.3
10月2日 44.6 -103.5 47.0
9月28日 224.8 -61.8 -54.0
9月27日 -108.5 37.7 82.8
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本月以来 -504.8 -45.5 1,200.3
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今年以来 15,085.9 1,641.3 -11,333.3
------------------------------------------------- (完)
--编译 李婷仪; 审校 艾茂林
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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