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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 16:16 BJT

〔新兴汇市〕获利了结卖压拖累多数亚币下跌,但本周仍可望录得涨幅

* 马币下跌,因美元空头回补

* 菲律宾披索走软,受降息臆测影响

路透新加坡10月19日电---新兴亚洲货币周五多数下滑,美国重量级科技股公布财报欠佳后,投资人了结获利;但多数亚币本周仍料录得涨幅.

马币(林吉特)MYR=MY下跌0.4%,因银行间投机客回补美元空头部位,而菲律宾披索PHP=PDSP则因市场臆测央行下周降息而走低.

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