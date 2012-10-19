〔欧洲政经〕欧洲央行管委诺沃特尼希望审慎处理单一银行监管

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透维也纳10月19日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周五呼吁,应以审慎方式实施欧洲单一银行监管体系.此前欧盟领袖已积极朝建立此类体系推进.
"我认为合理的作法是,以严肃及审慎方式执行,"他在一场投资研讨会上表示,但并未说明具体时间表.
欧盟领袖周四在建立单一银行监管机构方面迈进一大步,达成共识将在明年生效.[ID:nSB2057409](完)
--编译 蔡美珍;审校 艾茂林
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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