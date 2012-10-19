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货币新闻 | 2012年 10月 19日 星期五 16:54 BJT

〔欧洲政经〕欧洲央行管委诺沃特尼希望审慎处理单一银行监管

路透维也纳10月19日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周五呼吁,应以审慎方式实施欧洲单一银行监管体系.此前欧盟领袖已积极朝建立此类体系推进.

"我认为合理的作法是,以严肃及审慎方式执行,"他在一场投资研讨会上表示,但并未说明具体时间表.

欧盟领袖周四在建立单一银行监管机构方面迈进一大步,达成共识将在明年生效.[ID:nSB2057409](完)

--编译 蔡美珍;审校 艾茂林

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