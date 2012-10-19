〔台湾数据〕9月外销订单终结连六月衰退,第四季有望回正成长(更新版)

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* 9月外销订单终结连六月衰退

* 美国订单创历年单月最高,资通产品成长大

* 第四季订单正成长的机会很高--经济部

路透台北10月19日电---台湾9月外销订单回温,年增1.9%且挥别先前连续六个月的衰退窘境.经济部表示,第四季包括多款智慧型手机和平板电脑新机推出,有望推升订单动能.

经济部统计长林丽贞并称,目前预估10月订单金额较9月是小幅成长到持平.第四季回复正成长的机会很大,但金额方面很难自此确定会一路向上.同时有几点需要观察,例如Win8新机种带动电脑的需求情况,以及欧债问题的发展.

"外销订单预估成长动能可望维持到明年第二季."元大投顾经济学家王诚宏则认为.此外,随着台湾经济将看到正成长,加以今年第四季进入欧美出口旺季,及因应中国农历新年、新电子产品发表的出口需求,皆将对台湾外销订单成长有所贡献.

经济部的资料显示,9月外销订单较上月经季调后增3.9%,而来自9月的美国订单金额92亿美元是历史新高,主因代工订单增加,这部分以资通讯产品的增幅最大.

另外,在最大的订单地区--中国方面,则以面板订单回温挹注,成长最明显.9月精密仪器接单则增加3.7亿美元,成长21.4%.

元富投顾分析师许芷雁亦乐观看待外销接单第四季能有约4.4%的年增率,因苹果(AAPL.O)预计在11月发表新的iPad mini,而iPhone 5的出货也会继续增强.

但她对明年看法则仍审慎,"不过,我们仍担忧这个动能是否能延续到明年第一季."

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2012年9月 2012年8月

外销订单 +1.90 -1.50

路透调查 +1.87 --

订单区域

中国大陆(含港) +4.8 +2.50

美国 +9.2 -1.80

欧洲 -5.6 -8.40(完)