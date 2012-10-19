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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 17:32 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增270.95亿台币

路透台北10月19日电---台湾央行本周定期存单发行余额净增270.95亿台币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)6,442.75亿台币.上周存单发行量净减325.6亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

10月15日(一) 4,585.00 4,580.00 -5.00

10月16日(二) 176.50 399.70 223.20

10月17日(三) 3,497.00 3,455.10 -41.90

10月18日(四) 498.00 606.00 108.00

10月19日(五) 3,421.00 3,407.65 -13.35

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总 计 12,177.50 12,448.45 270.95

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

10月15日(一) 116.00 71.00

10月16日(二) 58.00 33.00

10月17日(三) 99.10 32.00

10月18日(四) 54.00 33.00

10月19日(五) 97.15 45.00

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总 计 424.25 214.00

注:10月10日为公众假期.(完)

--记者 詹静宜; 审校 曾祥进

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