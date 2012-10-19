《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增270.95亿台币

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透台北10月19日电---台湾央行本周定期存单发行余额净增270.95亿台币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)6,442.75亿台币.上周存单发行量净减325.6亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
10月15日(一) 4,585.00 4,580.00 -5.00
10月16日(二) 176.50 399.70 223.20
10月17日(三) 3,497.00 3,455.10 -41.90
10月18日(四) 498.00 606.00 108.00
10月19日(五) 3,421.00 3,407.65 -13.35
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总 计 12,177.50 12,448.45 270.95
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
10月15日(一) 116.00 71.00
10月16日(二) 58.00 33.00
10月17日(三) 99.10 32.00
10月18日(四) 54.00 33.00
10月19日(五) 97.15 45.00
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总 计 424.25 214.00
注:10月10日为公众假期.(完)
--记者 詹静宜; 审校 曾祥进
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI