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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 18:03 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶跌至三周低点,对中国经济的希望降温

路透东京10月19日电---东京工业品交易所(TOCOM)主要期胶合约周五挫跌逾3%至三周低点,在投资人反映过对中国需求的乐观看法后,对上海期胶套利的卖盘引发一波卖压.

本周稍早的经济数据暗示,中国经济连续七季放缓后,可能在7-9月当季触底.中国为全球最大的橡胶消费国.

中国9月出口规模创单月新高.不过中国商务部发言人称,由于外贸环境依然复杂,仅凭9月数据不能说中国贸易已企稳回升.但目前呈现稳中趋稳、稳中有增的态势.[ID:nSB1290066]

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